Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 144,5 liradan işlem görüyor. Dün 142-143,6 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 143,2 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın, bugün saat 10.30 itibarıyla altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yaklaşık yüzde 0,8 artışla 144,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 968 liradan satılıyor.

Dün günü yüzde 0,2 artışla 1.260,8 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,6 yükselişle 1.268,5 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının ABD'den açıklanan verilerin etkisinde kalarak düşüş eğilimini sürdürdüğünü ancak dün ABD-Kuzey Kore gerginliğinden dolayı tekrar yükseliş trendine girdiğini belirtti. Kuzey Kore gerilimi devam ederse altının ons fiyatının direnç seviyelerini test edebileceğini aktaran Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin de kalıcı olmayacağı öngörüsünde bulundu.