Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram satış fiyatı 145 lirayı aşarak 145,65 seviyesine ulaştı. Güne 144,70 liralık gram satış fiyatıyla başlayan altın, Kuzey Kore ve ABD yönetimlerinin yaptıkları sert açıklamaların etkisiyle tırmanmaya başladı. Gram altın şu sıralarda 145,65 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altının satış fiyatı ise 240 lira oldu.