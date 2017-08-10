İstanbul Kapalıçarşı'da 146 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 146,20 liradan, 962 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 980 liradan, 133,40 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137,40 liradan, 940 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 959 liradan, 470 liradan alınan Yarım Ziynet 480 liradan, 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.
Çeyrek altın 240 lira oldu
10.08.2017 - 17:28 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,20 lira oldu.
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