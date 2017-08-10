Çeyrek altın 240 lira oldu

Çeyrek altın 240 lira oldu

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 146 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 146,20 liradan, 962 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 980 liradan, 133,40 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137,40 liradan, 940 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 959 liradan, 470 liradan alınan Yarım Ziynet 480 liradan, 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.

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