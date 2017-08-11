Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1,2 milyar ABD doları azalarak 3 milyar 763 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Foreks anketinde beklenti açığın 4,1 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 34.340 milyon ABD doları oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 670 milyon ABD doları azalarak 4.573 milyon ABD dolarına ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 491 milyon ABD doları artarak 1.678 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 323 milyon ABD doları tutarında artarak 1.391 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 115 milyon ABD doları artarak 1.071 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 178 milyon ABD doları artarak 282 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı) bir önceki yıl Haziran ayında 706 milyon ABD doları iken bu yıl aynı dönemde 515 milyon ABD doları net çıkış (net yükümlülük azalışı) gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 4.206 milyon ABD doları tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 693 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.221 milyon ABD doları net alım yaptığı görülmektedir.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak Genel Hükümet ve bankalar, sırasıyla 1.121 milyon ABD doları ve 1.420 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlarda, 2.051 milyon ABD doları tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 117 milyon ABD doları azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 1.392 milyon ABD doları tutarında net artış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 179 milyon ABD doları ve 441 milyon ABD doları net geri ödeme, bankalar ise 704 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde 2.968 milyon ABD doları artış gözlenmiştir.