Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ASTANA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, çok yakında Türkiye’deki 2 markanın 2 yeni modeli Türkiye’de üretmek için yatırım çalışması yaptığını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda “Çok yakında otomobil yatırımıyla ilgili güzel şeyler olacak” diyen Zeybekci, bu açıklamasını detaylandırdı. EXPO 2017 kapsamında Kazakistan’da düzenlenen Türkiye Milli Günü Etkinlikleri sırasında bir grup gazetecinin sorusunu cevaplandırdı. Otomotive yönelik yeni gelişme konusundaki soruya, “Yatırıma çok özel teşvikler veriyoruz. O modelin Türkiye’ye gelmesi, Türkiye’de üretilmeye başlamasıyla ilgili. Şimdi 2 tane modelli ilgili aynı şey var. Şu anda Türkiye’de üreten markalar bunlar. Bunların 2 modeli. Yani dünyada sadece Türkiye’de üretecek o modelleri. Son noktaya geldik. Sanırım sonbahara doğru netleşir. Normal teşviklerle götürüyoruz bu çalışmayı.” diye cevap verdi.



ALMANYA İLE POZİTİF YARIŞ GEREK

Bir soru üzerine, Almanya ile ilişkilere değinen Zeybekci “Almanya’yı anlayışla karşılamıyorum ama anlıyorum. 24 Eylül’deki seçimlerden dolayı. Temaslar hiç kesilmedi. Temassızlık mümkün değil zaten. Yaklaşık 35 milyar doların üzerinde dış ticaret hacmi olan iki ülke. 24 Eylül sonrası daha sağlıklı düşüneceklerdir. Bu durumlarda sessiz kalmamak gerek. Şu anda Türkiye’ye karşı negatif söylem yarışı modası bir moda. Bu kısa sürede pozitiflik yarışına dönecektir.” ifadesini kullandı.



Yerli oto için müjde pazara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yerli otoyu TOBB üretsin” sözünden sonra çalışmalarını hızlandıran Rifat Hisarcıklıoğlu, “Müjde yakın” dedi. Trabzon Sanayi Odası’nda (TSO) düzenlenen ‘Zonguldak Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Hisarcıklıoğlu, “İnşallah müjdeyi vermek istiyorum. Türkiye’nin markası olan yerli otomobili yapacak babayiğitler var. yakında bunları kamuoyuna açıklayacağız” dedi. TSO Başkanı Metin Demir’in, 100 sonra hayata geçen Filyos Vadisi’nde yerli otomobil fabrikası kurulması teklifine cevap verirken, şunları söyledi: Yerli otomobili ben yapacak olsam ‘emriniz olur’ diyeceğim, bu işi bitireceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız baba yiğit arıyoruz dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü ile beraber yerli otomobili yapacak kişilerle yatırımı yapacak babayiğitlerle görüştük. Bu pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sarp Sınır Kapısı’nın denetlenmesi sırasında onayını aldık. İnşallah pazar günü görüşmelere başlıyoruz. İnşallah şu müjdeyi vermek istiyorum. Türkiye’nin markası olan yerli otomobili yapacak babayiğitler var. Bunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla beraber çalıştık. Yakında bunların kim olacağıyla ilgili pazar günü görüşmeler bittikten sonra Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız. Tabi bu bir devlet projesi değil, özel sektör projesi olacak. Özel sektörümüze biz de diyeceğiz ki, bakınız benden Filyos, Karadeniz Ereğli de buna talip. Talipli olan birçok yerimiz var. Antep var, Adana var, Kayseri var.”



Yıl sonuna kadar sözleşme imzalarız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesinde potansiyel aday firma, şirket ve gruplarla 1. tur görüşmeleri tamamladıklarını belirterek, “Ben varım diyen şirketler, babayiğitler var, bunlarla pazar günü İstanbul’da 2. tur görüşmelere geçeceğiz ve detayları konuşacağız.” dedi. TOBB’da düzenlenen Bilişim Sektörü Buluşması toplantısının ardından TOBB Başkanı’nın yerli oto ile ilgili açıklaması sorulan Özlü, “Babayiğit kim?” şeklindeki soru üzerine “Çalışmanın etapları ve fazları var. İlk tur görüşmeler tamamlandı. Rifat Bey’in dediği gibi ‘ben de varım’ diyen şirketlerimiz oldu. Pazar günü İstanbul’da detayları konuşacağız. Süreç devam ediyor, iyi gidiyor.” dedi. Özlü, yüklenici adayı ya da firmalarla sözleşmeyi yıl sonuna kadar imzalamayı hedeflediklerini ifade etti.