Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 7 milyon dolar seviyesinde drone ithal edilirken, 8 bin 268 olan kayıtlı drone kullanıcı sayısı 16 bin 660’a, 6 bin 261 olan drone sayısı da 14 bin 636’ya yükseldi. İnsansız hava araçları (İHA) talimatına göre, kayıtlı hava araçlarının yerden yüksekliği 120 metreyi, yatay mesafede ise 500 metreyi geçemiyor. İHA’ların çeşitli yapılardan ve insanlardan en az 50 metre uzaktan uçması gerekiyor. İHA’ların havalimanları, kalabalık sahalar, tehlikeli alanlar, askerî alanlar, cezaevleri ve akaryakıt istasyonları gibi yerlerde uçuş yapabilmesi için izin almak gerekiyor. Mevzuatta yer alan uçuşa yasaklı bölgeler haricinde mülteci kampları ve çevresi, lojmanlar, valilik ve kaymakamlık binaları ile adliye binaları etrafında uçuş yapılması da yasak.