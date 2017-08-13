Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 10 şubede işlem yapan Eximbank, kredi aktif oranında birinci, kredi bakiyesinde ise onuncu sırada yer alıyor. Yıl sonuna kadar 40 milyar dolarlık finansman desteği hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve finansman maliyetlerinin minimum seviyeye indirilmesi amacıyla düzenlenen “İhracatın Finansmanı” etkinliği, Türk Eximbank ve Coface’ın desteğiyle gerçekleştirildi. Burada konuşan Gültekin; üretim ve satış süreçlerine de destek verdiklerini aktararak, Merkez Bankası kaynaklı krediler, döviz kazandırıcı hizmetler, kısa, orta ve uzun vadeli krediler hakkında bilgi verdi.