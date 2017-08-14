Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut - Yeni nesil ısıtma teknolojileri pazarında faaliyet gösteren Ardo, cam ile daha sağlıklı ve az enerji harcayan millî bir buluşa imza attı. Şirket, yüzde yüz Türk üretimi olan Plazma TV şeklindeki Ardo cam panel kızılötesi ısıtıcı ile mevcut modellere göre; yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlamayı başardı. En kötü yalıtımlı bir binada bile Ardo ile saatte 17 kuruşa ısınmak mümkün. Tavana ve duvara asılabilen bu ürün 180 derecelik açıyla tüm yönleri ısıtarak ortamdaki sıcaklığı artırıyor. Ardo, 5 dakika gibi bir sürede ısıtmaya başlıyor. Işık üretmediği için diğer infrared ısıtıcılara nazaran daha az enerji harcıyor. Aynı zamanda termostatıyla tasarrufu iki katına çıkarıyor. Ardo havayı ısıtırken kurutmadığı için alerjik hastalıklara, baş ağrısı ve göz kuruluğuna neden olmuyor.



TARIMDA VERİMİ % 25 ARTIRIYOR

Nanoteknoloji ürünü bu cihaz, ısıyı eşit yayması özelliği sayesinde sera yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerde ve hayvancılıkta da tercih ediliyor. Seralarda eski usül yöntemlerin kullanılması nedeniyle bitkiler don riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Ardo cam panel ise 180 derece açıyla ısıyı eşit dağıttığı için sera bitkilerini yaprağından köküne kadar koruyor. Böylelikle don riski ortadan kalkmış oluyor. Ardo Genel Müdürü Mustafa Güngör, bu yeni nesil ısıtıcının anti bakteriyel özelliği sayesinde tarım ürünlerine zarar veren gazları ortadan kaldırdığını söyledi. Güngör, cihazın ısıtma maliyetini düşürdüğü gibi, tarımda verimi de yüzde 25 oranında artırdığına dikkat çekti.



YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR

Şu anda piyasada çok yaygın olan infrared ısıtıcılara ciddi rakip olması beklenen cihazın millî üretim olduğu için de ihracatta başarılı olabileceğine inandıklarını vurgulayan Güngör, “Yurtdışından yoğun talep var. Özellikle Hollanda, İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya gibi ülkelerden sipariş alıyoruz. Sağlığa zararlı herhangi bir ışın yaymaması da Avrupa’nın ürünümüzü tercih etme sebeplerinden biri” dedi.



Mülteci çadırlarında test edildi

Mustafa Göngör, mülteciler için kurulan çadır ve konteynerlerde cihazın test edildiğini ve bütün aşamalardan geçtiğini kaydetti. Güngör, AFAD Adıyaman konaklama tesisinde kontrol edilen cihazın ısıtma maliyetini yarı yarıya düşürdüğünün gözlemlendiğini dile getirdi. Cihazın 200 derecelik ısı yaymasına rağmen yangın riski taşımamasının da AFAD’ın raporuna yansıdığının altını çizen Göngör “Ürünümüzün mültecilerin yaşadığı tesislerde kullanılması için yetkililerle görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.