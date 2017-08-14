Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dünyada 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olması ve bunu yaparken tüketici konumundan üretici konumuna geçmesini hedefleyen BTK, “5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü”nü imzalayacak. Böylece 5G için ihtiyaç duyulan Araştırma Geliştirme (AR-GE), Üretim Geliştirme (ÜR-GE), test ve denemelerin yapılabileceği açık test sahasının oluşturulma projesi hayata geçirilecek. Ayrıca 5G mobil haberleşme teknolojilerinde, mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik ve millîlik oranları sağlanacak. Uluslararası standartları belirlenen yeni nesil mobil haberleşme teknolojisi 5G’ye yönelik araştırma ve çalışmalar tüm dünyada hızla devam ederken, bu teknolojinin birkaç yıl içinde kullanılmaya başlanması bekleniyor. 5G Vadisi Açık Test Sahası olarak hayata geçecek projeyle Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkeleri, teknoparklar, BTK merkez ve laboratuvar binası başta olmak üzere şehir hastaneleri, alışveriş merkezleri ve diğer büyük kamu binaları gibi yerleşimlerde; haberleşme, şehircilik, ulaştırma, sağlık ve enerji gibi birçok endüstri için çözüm sunulacak, hizmet, ürün ve uygulamalar geliştirilecek. Böylece katma değeri yüksek iş imkânları oluşacak ve istihdama katkı sağlanacak.