Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - İş birliği çerçevesinde Careem ve Didi Chuxing Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Güney Amerika’da güç birliği yapacak. Gücünü yapay zekadan alan Didi Chuxing, 400 şehirde günlük 20 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor. Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Urduca dillerinde hizmet veren Careem ise 12 milyondan fazla müşteriye sahip. Careem’in CEO’su ve Kurucu Ortağı Mudassir Sheikha platformun şu anda, Pakistan, Türkiye, Mısır, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Ürdün, Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 13 ülkede kullanıldığını belirterek “80’den fazla şehirde, 250 binin üzerinde sürücümüz bulunuyor. Didi Chuxing ile yaptığımız stratejik ortaklık bir sonraki büyüme evremize girerken, kurumumuza ileri düzeyde yapay zekâ becerileri getiriyor” diye konuştu.