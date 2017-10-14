Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en önemli konularından olan, sınırları değiştiren enerji, dün İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Enerji ve İklim Forumu’nda ele alındı. Forumun açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “2015 Paris İklim zirvesinde Türkiye gelişmekte olan ülke olarak gösterildi ancak çevreye dair yükümlülükler açısında gelişmiş ülke sayılıyor ve en fazla kirletenlerden biri olan ABD ile aynı külfete tâbi tutuluyor.” diye konuştu. Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen forumda konuşan Albayrak “Enerjide gerek arz güvenliği gerekse yerlileşme hedefine ulaşmak için oluşturduğumuz yol haritasında en önem verdiğimiz konu sürdürülebilirlik. Bu kapsamda 2016’da kurulu güce eklenen kapasitesinin yüzde 55’ini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Son 8 ayda devreye aldıklarımızın yüzde 64’ü de yine yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik tesisleri oldu. Bu konuda AB’yi geçtik. AB’de toplam elektriğin yüzde 29’u yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanırken, Türkiye yüzde 33’e ulaştı. 10 yılda 10 bin megavat güneş, 10 bin megavat rüzgâr kapasitesini devreye alacağız.” diye konuştu.

EN ÇOK ABD KİRLETİYOR

Bakan Albayrak’ın verdiği bilgiye göre Türkiye, kişi başına atmosfere 6,07 ton karbondioksite eşdeğer sera gazı salıyor. Bu rakam, OECD ortalamalarında kişi başına 9,5 tona ulaşıyor. Kişi başına sera gazı salınımını en fazla üreten ülke, 16,2 tonla ABD oldu. Rusya 11,2 ton, Almanya 8,9 ton olarak sıralanıyor. Tablo böyle olmasına rağmen Türkiye’nin atmosferi en fazla kirletenlerle aynı külfete katlanmasına karşı çıkan Albayrak, yaklaşık 10 boru hattı projesi, ekonomi ve enerjide büyümesi ile bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu belirtirken, “Bir başarı hikayesi ortaya koyduk.” vurgusu yaptı.

Sabancı: Enerji vizyonunu kuvvetle destekliyoruz

Zirvenin evsahibi olan Sabancı Üniversitesi’nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise, konuşmasına Bakan Albayrak’a hitapla başladı. “Sizin bu yönde açık, şeffaf ve rekabetçi yol izlemeye devam edecek olmanız çok memnuniyet verici.” diyen Sabancı, Türkiye’nin enerji vizyonunu kuvvetle desteklediklerini ifade etti. Yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin etkin kullanımının yanı sıra, yerli linyit kaynaklarının kullanılma çabalarının enerji tedariki açısından kriti öneme sahip olduğunu söyleyen Sabancı “Özetle, Türkiye’nin bölgesel doğalgaz dinamiğinde oynadığı rolü büyütme vizyonunu kuvvetle destekliyoruz. Öte yandan maliyetlerin altında fiyatlandırmanın enerji verimliliğinin düşmanı olduğunu da unutmamalıyız. Linyit kaynaklarımızı artırmalıyız, bu bir gerçek.” diye konuştu.