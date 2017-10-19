Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin’in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yapımı tamamlanan ve 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak Cankurtaran Tüneli, yıl sonunda trafiğe açılıyor. 1960’lı yılların sonunda yapımı gündeme gelen ve 7 yıl önce temeli atılan tünel projesi yarım yüzyıl sonra gerçekleşmiş olacak. Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Cankurtaran Tünel projesinin temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Başbakan Binali Yıldırım tarafından 29 Ekim 2010’da atıldı. Cankurtaran Tüneli’nin 910 günde tamamlanması planlandı. İnşaat aşamasında yaşanan sorunlardan dolayı 3 müteahhit firma değiştiren tünelde 2014 yılında ışık göründü. Bağlantı yolları ile mekanik aksamlarının tamamlanmasıyla birlikte tünel yıl sonunda ulaşıma açılacak.

ULAŞIMI 12 KİLOMETRE DAHA KISALTACAK

Tünel, bağlantı yolları ile birlikte 7 bin 288 metre olacak. İhale bedeli 99 milyon 987 bin 240 lira olan tünelin tamamlanmasıyla kar ve buzlanmanın nedeniyle özellikle kış aylarında ulaşımda yaşanan büyük aksamalar tarihe karışacak. Karadeniz’i Güney’e bağlayacak olan tünel ayrıca Hopa-Borçka arasındaki kara yolu ulaşımını 12 kilometre daha kısaltacak. Rize ile Erzurum’u birbirine bağlayacak olan ve delme işlemi tamamlanan 14.3 kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli de Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise en uzun 3’üncü çift tüplü kara yolu tüneli özelliğini taşıyor.