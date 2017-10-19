Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, 7 işlemde 12 milyon 912 bin 433,04 liralık ve 20 işlemde 26 milyon 425 bin 359,02 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 351 bin 294,01 liralık ve 2 işlemde 19 bin 208,47 dolarlık işlem hacmi görüldü. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Uğuras Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazandı.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 151.700,00 1.281,55 1.093,35

En Düşük 151.000,00 1.281,00

En Yüksek 151.600,00 1.293,00

Kapanış 151.000,00 1.287,00

Ağırlıklı Ortalama 151.057,71 1.285,74

İşlem Miktarı (Kg.) 85,48 639,26

İşlem Sayısı 7 20

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 12.912.433,04 26.425.359,02

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 724,74

Toplam İşlem Adedi 27

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.946,77

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.959,30

Altın Endeksi Değişim (%) 0,43