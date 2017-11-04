Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli otomobil için ilk sipariş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelirken, şimdiden sipariş yağmaya başladı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ilk üretilecek yerli otomobillerin 5 bin adedine talip olduklarını bildirdi. Cesur “Biz 5 bin dedik ama üyelerimizden gelecek talepler doğrultusunda bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Bu süreci büyük bir dikkat ve heyecanla takip ediyoruz. 2021 yılının bir milat olacaktır ve bu anlamlı güne üyelerimizle birlikte en çok katkısı olan kurumlardan biri de biz olmak istiyoruz” dedi. Bursa Yenişehir Emlakçılar Derneği de üretilecek yerli otomobillerden beş adet alım sözü verdi. Dernek Başkanı Özcan Kobak, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerli otomobil üretilecek olması bizleri mutlu etti. Bu gurur hepimizin. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık zaman kaybına tahammülümüz bulunmuyor. Bizlere de onlara gereken her yerde omuz vermek düşer. Piyasaya sürülecek yerli otomobillerden bizler de 5 adet alacağımızı beyan ediyoruz” diye konuştu.