Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut ADANA

CarrefourSA, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle üreticiyi korumak ve tüketicilere en taze ürünleri uygun fiyata sunmak amacıyla Adana Narenciye Projesi’ni hayata geçirdi. Aralarında Fenerbahçe Yöneticisi Mahmut Uslu’nun da bulunduğu 12 üreticinin bahçelerinden alım garantisiyle toplanan narenciye ürünleri, son teknoloji kullanılarak yüzde 20 indirimle tüketicilere ulaştırılıyor. 10 milyon liralık yatırım tutarına sahip proje kapsamında devreye alınan Adana Narenciye Paketleme Tesisi ile, ürün tonajının yüzde 100 artırılarak, 20 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin “Eskiden marketlerimizdeki narenciyeleri aracılar üzerinden ya da hallerden tedarik ederek tüketicilerimize ulaştırıyorduk. Artık makası elimize aldık, ürünleri direkt bahçe sahiplerinden satın alıp, paketleme tesisimize getiriyoruz. Depolardan da marketlerimize sevk ediyoruz” dedi.

FİRE ORANI DÜŞECEK

Ergin, bugün gıda enflasyonu yaşanmasının en önemli sebeplerinden birinin, sebze-meyve ürünlerinin reyonlara ulaşana kadar yüzde 25-30 civarında atık hâline gelmesi olduğunun altını çizerek, “Kaybın önüne geçmek için yatırımlar uygulayarak, tarım faaliyetlerinde teknolojiyi kullanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz operasyon sonucunda ürünlerin tamamını değerlendiriyor, atık oranını yüzde 5’e indirmeye çalışıyoruz. Hiçbirinin ziyan edilmediği bu sistem ile ürünler, marketlerimizde meyve suyuna da dönüştürülerek daha değerli hâle geliyor. Carrefour Global’in meyve-sebze firması Socomo ile de yakın temas hâlindeyiz. Carrefour’un bulunduğu 30 ülkedeki meyve - sebze faaliyetlerini gerçekleştiriyor. İhracat için onlarla da görüşüyoruz” diye konuştu.

21 FARKLI ÇEŞİT

CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece de, her gün 350 kişilik bir ekibin portakal, mandarin, greyfurt ve limon olmak üzere, toplam dört türden 21 farklı çeşit ürünü toplayarak tesise getirdiğini anlattı. Işıkgece, “Paketlenen ürünleri Samsun, Gebze, Antalya, İzmir ve Adana’daki depolarımıza, buradan da 58 ildeki 625 marketimize sevk ediyoruz” dedi.

ÜRÜNLERE TAM GÜN SIKI TAKİP

Toplam 220 bin ağaçtaki narenciye ürünleri 24 saat boyunca ‘drone’ ile gözlemleniyor. Olumsuz hava şartlarına karşı don engelleyici rüzgâr pervaneleriyle ürünler korunuyor. Narenciye Paketleme Tesisi’ne gelen tüm meyveler, dalından toplanmasından reyona ulaşmasına kadar takip ediliyor.