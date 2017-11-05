Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2001 yılında İngiltere’ye yerleşen, lise ve üniversite okuduktan sonra yüksek lisansını orada yaparak Güney Galler Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Aksaraylı üretici Uğur Öngün, babasının tarlasında birlikte yetiştirdiği sarımsakları ihraç etmek istedi. Bunun üzerine Rusya'dan firmalarla iletişime geçen Öngün, Aksaray’da yetişen sarımsaklardan numuneler alarak hem Türkiye’de, hem de Rusya’da çeşitli tahlillere tabi tuttu. Yapılan araştırmalar kapsamında yüksek aroması ve 1’e 18 kalori değeriyle yüksek puan alan Aksaray sarımsağı, Rusya tarafından beğeniyle karşılandı ve ihraç edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

İhraç çalışmaları devam ederken Rus firması üreticilerin parasının hepsini peşin ödeyerek sarımsakları kısa sürede talep etti. Yapılan çalışmaları anlatan Uğur Öngün, Türkiye’den ilk defa sarımsak ihraç edileceğini ve bunun da Aksaray’dan Rusya’ya olduğunu belirterek, ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İngiltere’de bir üniversitede öğretim görevlisi olduğunu söyleyen Öngün, “Kendim İngiltere’de öğretim üyesiyim. Bugün burada ilk defa Türkiye’den Rusya’ya sarımsak ihraç ediyoruz. Bundan önce hiç sarımsak ihraç edilmedi. İlk defa şu an onu gerçekleştiriyoruz. Türkiye önceden sarımsakları ithal ederken, ithal ettiği sarımsakların da kalorileri düşük olurken, bugün bu sarımsakları Türkiye’de ilk defa Aksaray ihraç ediyor Rusya’ya” dedi.

“Yüksek kalorili sarımsak çeşidi Aksaray’da”



Rusların özellikle Aksaray bölgesinden sarımsak talebinde bulunduklarını belirten Öngün, “Özellikle bu bölgenin sarımsağını istediler. Çünkü bu bölgenin sarımsağının özelliği 1’e 18 veren tek sarımsak çeşidi ve aromasının da çok yüksek olması nedeniyle bunu antibiyotik sanayisinde de kullanacaklar. Biz bu sarımsakları numune olarak gönderdik ve test yaptırdık, birçok yerde çalışmamız oldu. Allah’a çok şükür bu numunelerin karşılığı geldi ve pozitif bir şekilde geldi. Buna dayanarak bunlar bize itimat etti ve ödemelerinin hepsini peşin yaptılar. Bizden 250 ton sarımsak istediler. Öncelikli 20 ton numune gönderiyoruz. Şu an sezon bittiği için bizim soğuk hava depomuz olmadığı için bu süreçte sadece bu kadar tedarik edebildik. Onlar da bundan memnun kaldılar ama bir sonraki yıla bunların istedikleri, talep ettikleri 2 bin ton. İran, İspanya Almanya’dan bize büyük talepler geldi. Şimdi o talepler çalışma aşamasında. Bizim buradaki amacımız çiftçilerin aracıları dışarı bırakıp direkt çiftçilerin kazanabilmesi. Çiftçilerin bu kadar emek verdikleri sarımsakları, kalitelerinin karşılığını başka ülkeler tarafından tebrik edilerek gösterilmesidir. Aksaray’ımız Türkiye’de ilk defa sarımsağı ihraç ediyor” dedi.

Sarımsaklar özellikle ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılacak

İhraç edilen sarımsakların özellikle ilaç sanayisinde antibiyotik ilaçlarda ve kozmetik sanayisinde kullanılacağını belirten Öngün, “Bizim medikal sanayisinde birçok çeşit antibiyotik ilaçlarımız var. Şimdi bu antibiyotiklerin güçlüsü var güçsüzü var. Antibiyotiğin ana maddesi olan sarımsak antibiyotiği antibiyotik yapan keskinliğidir. Yani ondaki kalori oranının yüksek olması. O da bizim topraklarımızdan ve aldığı güneş ışınlarından kaynaklanıyor. Bu tabii antibiyotik sanayisinde çok çok büyük talep gören bir sarımsak çeşidi. Özellikle de Aksaray topraklarında yetişen bir çeşit. Bu sarımsağın aromasını ilaçlara katıyorlar. Özellikle şampuanlara katıyorlar saç dökülmesine karşı. Ama bunda bizim önceliğimiz, çalışmalarımız antibiyotik sanayisine girmesi. Çünkü biz burada normalde başka şehirler gibi çok büyük derecede etkili bir ilaç kullanmıyoruz. Antibiyotikler de sarımsaktan yapıldığı için o ilaçların sarımsağa geçişi çok azdır. Bu da insan sağlığını biraz daha iyi etkileyeceğini düşünüyorum. Onların tek istedikleri bu çeşit” şeklinde konuştu.

“10 bin dekarda 10 bin ton sarımsak üretiliyor”



Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise ihracatın üreticileri ciddi anlamda heyecanlandırdığını belirterek, “Şu an Aksaray’ın merkeze bağlı Acıpınar köyündeyiz.Çiftçimiz Rusya ile bir anlaşma yaptı ve sarımsak gönderiyor. Gerçekten Aksaray izin gurur verici bir gün. Türkiye’de de ilk defa Aksaray’dan Rusya’ya sarımsak ihracatı yapılıyor. İngiltere, Almanya, İran’dan ciddi şekilde talep var. Aksaray sarımsağının ne kadar değerli olduğunu, aromasının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. İlimizde yaklaşık 10 bin dekar sarımsak ekimi var. 10 bin tona yakın da sarımsak üretimimiz var. Bu da Aksaray çiftçisini ciddi şekilde heyecanlandırdı. İnşallah önümüzdeki sezon üreticilerimizin sarımsaklarını iyi bir fiyata satacaklarına inanıyorum. Tabii en büyük şanssızlığımız hasat sonuna denk gelmesi ama önümüzdeki yıllarda da üreticilerimizin yüzü gülecek” dedi.