Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Bir torba yasa bile 1 ay görüşüldü, deprem beklemez ki. O nedenle ben KHK çıkarılsın diye bastırıyorum” dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul’un depreme hazır olmadığını belirten Özhaseki, ilk etapta riskli görülen 600 bin konutun yenilenmesi gerektiğini, bu amaçla Avrupa ve Asya tarafında ortalama 150 bin 200 konutu içeren proje hazırlandığını söyledi.

Düzenleme ile bina bazlı dönüşümden alan bazlı dönüşüme geçilecek. İstanbul’da yoğunluk artışlı planlara izin verilmeyecek. İller Bankası kentsel dönüşüm bankası gibi çalışacak. Bakanlık bünyesindeki 21 tessis satılarak elde edilecek 2 milyar lira gelir, kentsel dönüşüme aktarılacak. Kaynağın yetersiz kalması halinde Dünya Bankası’ndan 20 yıllık kredi alıp belediyelere sıfır faizli, 2-3 sene ödemesiz kredi verilmesi de gündemde. Sel yataklarına inşa edildikleri için boşaltılan alanlar yol ya da sosyal donatı olacak.

KAÇAK BİNALAR DA DÖNÜŞECEK

Özhaseki, kentsel dönüşüm yaparken, kaçak yapılarla ilgili bir ayrım olmayacağını vurguladı. Özhaseki, “Haliyle, mecburen olduğu gibi kabullenmek zorundayız” dedi. Özhaseki, buna örnek olarak İstanbul Sarıyer’deki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi kamu arazilerindeki yapılaşmayı gösterdi.