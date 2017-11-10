Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın askerî alanların yeşil kalmasıyla ilgili net bir talimat verdiğini açıkladı. Askerî alanların yeşil alan olarak kalacağını belirten Özhaseki “Şehir içerisinde kalan bu alanlar, bundan 50-60 yıl kadar önce bazen daha eski, şehirlerin çeperlerinde yer alan askeriyenin kullanacağı yerlerdi. Şehirler öyle büyümüş ki askerî alanları içine almış ve yutmuş. Buraların dışarıya taşınması çok doğru bir fikir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi yeşil alan olacak. O konuda kimsede ters bir düşünce yok” diye konuştu. Özhaseki, askerî alanlardan bir ticaret merkezi oluşturmak gibi bir dertleri ve düşünceleri olmadığını vurgulayarak “Geniş askerî alanlar var. Bunların içinde cüzi alanları, depreme hazırlık için rezerv alanları olarak kullanılabilir. İstisna olarak bu var. O da yüzde 1-2’ye tekabül eder” dedi.

326 bin hektar askerî alan

Askerî birliklerin yüzde yüze yakınının yeşil alan olması için çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehirçilik Bakanlığının araştırmasına göre; Türkiye toplamında 326 bin 200 hektar askerî alan var. Bunların 11 bini İstanbul, 7 bini Ankara’da bulunuyor. İstanbul’daki söz konusu rakamın şehir yerleşkesinin yüzde 2’si olduğu belirtiliyor.