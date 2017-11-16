Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPMG Türkiye Şirket Ortağı Av. Onur Küçük, bu tarihten itibaren kişisel veri bulunduran tüm kamu ve özel kurumların kişisel verileri silmek zorunda olduğunu belirterek “Kuramlar bu verileri silmek, yok etmek veya anonim hâle getirmek zorunda. Aksi hâlde TCK uyarınca cezai işlem uygulanacak” uyarısında bulundu.

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm bilgilerin ‘kişisel veri’ olarak değerlendirildiğini vurgulayan Küçük “Kişinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi gibi kimlik bilgileri kişisel veridir. Ancak telefon numarasından pasaport numarasına, taşıt plakasından sosyal güvenlik numarasına, parmak izinden IP adresine kadar günlük hayatın her aşamasında kayıt altına alınan bilgiler de kişisel veri kapsamında düşünülmeli” dedi.