Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "5. Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı"nın (DOMATEXPO) açılış törenine katıldı. Fakıbaba, Antalya'daki afet haberini uçakta aldıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli talimatları verdiğini söyledi. Afette herhangi bir can kaybı olmamasına sevindiklerini belirten Fakıbaba, "Cana gelmesin, mala gelsin. Mala gelen her şeyi biz hükümetimiz olarak telafi edeceğiz. Bu zamana kadar ettik, bundan sonra da bu yaraları hep beraber saracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. TARSIM ile ilgili haklı eleştiriler var. Mülkiyet problemleri var. İnsanlar sigortalı olmak istiyor. Biz diyoruz ki 'Hayır siz sigortalı olamazsınız.' Bu doğru bir olay değil. İnşallah bu konuda en kısa zamanda çalışmalar yapacağız, bunu düzeltmenin yollarına bakacağız. Bunun için en kısa zamanda sonuç alacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Gittikleri ülkelerde, Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu gördüklerini anlatan Fakıbaba, Antalya'nın turizmin, tarımın ve Türkiye'nin kalbi olduğunu vurguladı.

"Biz millet olarak yemediğimizi dışarıya satmayız"

Antalya'nın ihracatında 2016'da sadece 30 milyon lira eksilme olduğunu dile getiren Fakıbaba, tarım ve gıdanın dünyanın en önemli varlığı olduğunu söyledi. Türkiye'de dört mevsim tarım, gıda olduğuna değinen Fakıbaba, şunları kaydetti: "Her şey üretebiliriz, çalışkan insanlarımız var. Onun için tabii ki Rus kardeşlerimiz bizim için önemli. Bakın uçak düştü ama dünyanın sonu olmadı. Antalyalılar çalıştı, üretti ve ihraç etti. Sadece 30 milyon lira bir eksiğimiz olmuş. Bu sene yüzde 25 bütün sebzede fazlalığımız var. Ürettiğimiz meyvelerde fazlalığımız var. Onun için moralimizin iyi olması lazım. Gıda güvenliği olarak arkadaşlara inanıyorum. Biz millet olarak yemediğimizi dışarıya satmayız, zaten dışarı da almaz bunu. Ama bir kısım insanlar bunu kötülemek için 'Yok efendim gıdada şu hormon var.' Bunun neresinde hormon olacak, niye hormon kullansın benim çiftçim akıllı insandır. Bunda hormon kullanıp da kalıntı tespit edildiğinde geri döneceğini bilmiyor mu? Hem kendisi için zararlı olacağını bilmiyor mu? İnşallah bu dedikoduların da en kısa zamanda biteceğine inanıyorum."

Rusya'ya domates ihracatı

"Rusya'da domates yine gündemdeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Putin bu konuda görüştü. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde çok iyi gelişmelerin olduğunu ve büyük müjdeli haberler verileceğini buradan Antalyalı hemşehrilerime bildirmek istiyorum." diyen Fakıbaba, fuarların önemine değindi. Bakan Fakıbaba, fuarlarda üretici, tüketici, sanayici, marketçi herkesin buluşup, dertlerini anlatacağını belirterek, Antalya'ya 2,5 günlük bir program yaparak tarafların hepsini dinleyeceğini vurguladı.

İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu aktaran Fakıbaba, şöyle devam etti: "Benim ihracat falan yapmam önemli değil. Önce insanımın sağlığına önem veririm. İnsanın sağlığına önem veriyorsam, Rusya'daki kardeşlerimin de sağlığına önem veririm, Fas'taki kardeşlerimin de. Onun için bizim buradaki amacımız Türkiye'yi tarımın, hayvancığın en önemli merkezi haline getirmektir. Bazı arkadaşlar buna inanmayabilir, 'et ithal ediliyor' falan diyebilirler. Ama sayılar bellidir, üretilen meblağ bellidir. İnşallah göreceksiniz çok kısa zamanda Türkiye hem tarımda hem hayvancılıkta hem gıda da sadece bu bölgenin değil dünyanın çok önemli bir üssü haline gelecektir. Küçük çiftçi kardeşlerimizi desteklediğimiz zaman tarımın kendiliğinden geliştiğini görüyorsunuz. Biz bunu inşallah hayvancılıkta da yapacağız. Göreceksiniz inşallah çok farklı bir netice elde edeceğiz."

Fakıbaba ve protokol üyeleri, Antalya Büşükşehir Belediyesinin desteğiyle Kumluca Belediyesi tarafından Merkez Hali'nde düzenlenen, "5. Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı"nın açılışını gerçekleştirdi.