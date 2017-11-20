Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz'de deniz seviyesinden bin 550 metre yükseklikte yer alan ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü illerden biri olan Bayburt'ta, organik tarımda kullanılan mikrobiyal gübrelerin yerli üretimine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ekimi yapılan çilekte, kentin yüksek rakımına karşın kasım ayında da hasat yapılıyor.

Bayburt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt'un deniz seviyesinden bin 550 metre yükseklikle adeta Türkiye'nin çatısı konumundaki iller arasında yer aldığını, çalışma kapsamında oluşturdukları seralarda her hangi bir ısıtma tedbiri olmadan üretimin kasım ayında da devam ettiğini söyledi.

"Aralık sonuna kadar ürün alınabilir"



Bayburt gibi soğuk iklimi ile bilinen kentte kasım ayı olmasına karşın çilek hasadına devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Herhangi bir sorun olmazsa iklim şartlarında bir zorluk olmadığı müddetçe hasadımız kasım sonuna kadar devam edecek ama ek önlem alırsak aralık sonuna kadar da rahatlıkla ürün alınabilecek Bayburt'ta." dedi.

Bayburt'un, rakımı nedeniyle meyvecilik alanında pek bilinmeyen bir il olduğuna dikkat çeken Erdoğan, roka, maydanoz, dereotu gibi sebze türlerinde seralarda çok rahatlıkla üretime devam edilebileceğini söyledi.Erdoğan, çilek üretiminde nötr gün çeşitleri olduğu ve bunlar arasında da özellikle yayla için uygun gün çeşitleri bulunduğunu vurguladı.Erdoğan, "Bunlar yıl boyunca ürün veren çeşitler. Don olmadığı sürece bütün sezon boyunca ürün alınabilir. Bayburt'taki yetiştiricilere bu nötr gün çeşitlerine ve yayla çeşitlerine yönlendirmek gerekiyor. Aynı zamanda bu tip iklimi, arazisi uygun olan yerlerde de seracılıkta örtü altına, alçak tünellere geçilirse üretim oldukça uzun süre devam eder." ifadelerini kullandı.