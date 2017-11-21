Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut istanbul

Türkiye turizminde dokuz aylık rakamların lokomotifi, 3 milyon 376 bin turistle Ruslar oldu. Diğer bir sevindirici gelişmede İngiltere pazarında yaşanıyor. Geçen yıldan bu yana ciddi düşüşlerin görüldüğü İngiltere pazarı son aylarda toparlandı. Geçen sene aynı dönemde 292 bin kişi gelirken, bu yıl ise yüzde 4’lük büyümeyle İngiliz turist sayısı 305 bine yükseldi. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2018 yılında iç turizmin İngiliz ve Rus ziyaretçi sayısındaki artış ile büyüyeceğini belirterek “Rusya ve İngiltere’den yüzde 50 civarında bir yükseliş bekliyoruz. Ayrıca Çin ve Hindistan gibi yeni pazarların etkisini de gelecek yıldan itibaren daha etkin bir şekilde hissedeceğiz” dedi. Jolly Tur, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile 2018 erken rezervasyon dönemini yüzde 50’ye varan indirimlerle başlattı. Toplantıda konuşan Mete Vardar, şirketin 2017’ye ilişkin tüm hedeflerini yakaladığını açıkladı. Vardar, ulaştıkları yüzde 45’lik büyüme performansındaki ana unsurun 31 yıldır ödün vermedikleri misafir memnuniyeti ve teknoloji odaklı yatırımlar olduğuna dikkati çekti.



YÜZDE 50 BÜYÜYECEĞİZ

Gelecek yıl için yüzde 50 büyüme hedefi belirlediklerine işaret eden Vardar, 1 Ocak 2018 itibariyle hayata geçirecekleri teknoloji yatırımıyla global bir turizm şirketi olma yolunda ilerleyeceklerini vurguladı. Söz konusu yatırım için her biri kendi alanının en iyi uzmanlarından oluşan 50 kişilik ekibin dört yıl boyunca çalıştığını söyleyen Vardar “Bu yoğun çalışmanın ve yatırımın sonucunda Türkiye’ye ve Türkiye turizmine yeni ufuklar açacak bir teknoloji platformu kazandırdık’’ dedi. Yatırımlarının teknolojiyle sınırlı olmadığının altını çizen Mete Vardar, farklılaşan beklentiler doğrultusunda pek çok özel turu programa aldıklarını ifade ederek, Jolly Tur’un yeni döneminde çok daha eğlenceli ve aktif olacağını kaydetti.



Teknoloji yatırımıyla dünyaya açılıyor

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ise, teknolojiye yaptıkları yatırım hakkında açıklama yaptı. Sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında iddiaya sahip bir yatırımla Jolly Tur’un global alanda da rekabet edebilecek pozisyona ulaşacağını vurgulayan Mert Vardar, 1 Ocak 2018 itibarıyla uçak bileti, otel rezervasyonu, yurtiçi ve yurtdışı turlar olmak üzere pek çok işlemin Jolly Tur’un yeni sistemi üzerinden yapılabileceğini aktardı. Vardar sözlerini şöyle sürdürdü: Yeni teknoloji altyapımızla yurtdışında 400 binden fazla otel sisteme dâhil olacak ve rezervasyon yapılabilecek. Dünyadan ve Türkiye’den butik oteller, şehir otelleri ve daha pek çok kategorideki otel bu sistem üzerinden kullanıcılara açılacak. Geliştirdiğimiz bu sistem dâhilinde yeni bir uçak bileti sistemini de devreye aldık. Bütün ürünler dinamik paket mantığıyla satılabilecek.