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Merkez Bankasından döviz hamlesi
21.11.2017 - 10:15 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin yarından geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürüldüğü bildirildi.
Etiketler : merkez bankası,döviz,
521369 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/521369.aspx
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