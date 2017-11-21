Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Lirası dolar karşısında rekor kayıp yaşarken, kendi benzerlerinden de negatif ayrıştı.

Türk Lirası, TSİ 10:20 itibariyle dolar karşısında yüzde 0,66 ile en çok kaybeden gelişmekte olan para birimi oldu. Türk Lirası'nı yüzde 0,26 kayıpla Güney Afrika randı, yüzde 0,15 kayıpla Tayland Bahtı takip etti.

Bu üç para biriminde sert kayıp görülürken, dolar karşısında en çok değerlenen para birimi yüzde 0,43 artışla Güney Kore won'u oldu. Won'u yüzde 0,13 ile Tayvan doları, yüzde 0,12 ile Çek kronu takip etti.