Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), 2017 yılı Ekim ayı raporunu açıkladı. Raporda, Ağustos ayı 2017 için kalkışlar, yolcu sayıları ve yük miktarlarında ilk 15’e giren havalimanları ve dünya pazarında en büyük paya sahip 15 havayolu şirketine ait veriler paylaşıldı. Listenin ilk sırasında, Atlanta, Pekin ve Dubai Havalimanları yer aldı. Rapora göre İstanbul Atatürk Havalimanı, yolcu sayısı bakımından ilk 15’te olan havalimanları arasında en çok büyüyen havalimanı oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak listeyi twitter hesabından paylaşarak, “İstanbul Atatürk Havalimanı (AHL) ise Ağustos ayında 22 Bin kalkışla, kalkış sayısı alanında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artış göstererek 10. sırada yer aldı. AHL, Ağustos ayında 3 milyon 308 bin 899 yolcuyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 büyüme gösterdi ve yolcu sayısı bakımından ilk 15’te olan havalimanları arasında en çok büyüyen havalimanı oldu”