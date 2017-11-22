Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin haricindeki mükelleflerin 2014 satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 bin liradan az olanlar için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 1 Ocak 2018'de başlıyor. Esnaf, bu tarihe kadar POS cihazı olarak da işlev gören yeni nesil yazar kasa hazırlığını tamamlayacak.

Bankalar ile yapılan anlaşmalarla işyerleri kolay bir şekilde başvurularını yapıp yeni nesil yazar kasa sahibi olabilecek. Türkiye genelinde 2 milyon kadar yazar kasanın değiştirilmesi planlanırken, sektöre yabancı firmaların da ilgisi söz konusu. Pazarın büyüklüğü ise 4.5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

KADEMELİ GEÇİLDİ

Maliye Bakanlığı'nın 25 Aralık 2015 tarihli Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni nesil yazar kasa kullanma mecburiyeti ciro/ iş hasılatı ve kullanılan yazar kasaların özelliği dikkate alınarak yeniden belirlenmiş ve 2014 yılı satışları veya iş hasılatı 1 milyon lirayı aşan mükellefler için bu süre 1 Nisan 2016 olarak öngörülmüştü.

Tebliğ hükümlerine göre, yeni nesil yazar kasa kullanma mecburiyeti, satışları veya gayrisafi iş hasılatı 1 milyon lira ile 500 bin lira arasında olan mükellefler için 1 Temmuz 2016'da başladı. Hasılatları 150 bin lira ile 500 bin lira arasında olanlar da 1 Ekim 2016'da yeni nesil yazar kasaya geçiş yaptı. Hasılatları 150 bin liradan az olanlar için ise geçişte son tarih 1 Ocak 2017 olarak öngörüldü ancak süre sonra 1 yıl uzatıldı.