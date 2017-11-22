Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.

Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Reel sektörün kısa vadede döviz pozisyon açığı yok

Reel sektörün bir döviz açık pozisyonu var, bu doğru

Tüm kamu sektörü net anlamda dış dünyaya borçlu değil, alacaklı

Bankacılık sektörünün bugün net anlamda döviz açığı pozisyonu yok, hane halkının da yok

Kamu borcu ve bankacılık sektörünün sağlamlığı yaşanabilecek şoklara karşı dayanıklılık sağlıyor

Bankacılık sektörü sağlam, güçlü bir sermayesi var

Bir çok şoku aynı anda yaşasak bile Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranını etkileme seviyesi düşük

Kamu borcunun döviz kuruna ve faizlere olan duyarlılığı azalmış

Biz döngü karşıtı bir maliye politikasını devreye soktuk

Kamu sektörünün bilançosu hiç olmadığı kadar güçlü

ABD ve Avrupa ile yaşanan sorunlar geçicidir

Dalgalanmalar geçicidir

Piyasalardaki dalgalanmada sakin bir şekilde resmi doğru okumak çok öneml