Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.
Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Reel sektörün kısa vadede döviz pozisyon açığı yok
Reel sektörün bir döviz açık pozisyonu var, bu doğru
Tüm kamu sektörü net anlamda dış dünyaya borçlu değil, alacaklı
Bankacılık sektörünün bugün net anlamda döviz açığı pozisyonu yok, hane halkının da yok
Kamu borcu ve bankacılık sektörünün sağlamlığı yaşanabilecek şoklara karşı dayanıklılık sağlıyor
Bankacılık sektörü sağlam, güçlü bir sermayesi var
Bir çok şoku aynı anda yaşasak bile Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranını etkileme seviyesi düşük
Kamu borcunun döviz kuruna ve faizlere olan duyarlılığı azalmış
Biz döngü karşıtı bir maliye politikasını devreye soktuk
Kamu sektörünün bilançosu hiç olmadığı kadar güçlü
ABD ve Avrupa ile yaşanan sorunlar geçicidir
Dalgalanmalar geçicidir
Piyasalardaki dalgalanmada sakin bir şekilde resmi doğru okumak çok öneml