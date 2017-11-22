Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne 3,97 seviyelerinden başlayan dolar, TL karşısında bir ara 3,98 seviyesini görerek tarihî rekorunu kırdı. Rekoru kırdıktan sonra tepki satışlarıyla piyasalar ara vermeden önce yeniden 3,95 seviyesine gerileyen dolar, günün ikinci yarısında yeniden ateşlenerek 3,97 seviyesini aştı.

Daha sonra tekrar gerilemeye başlayan parite, günü 3,9573 seviyesinden kapattı.

ABD, SURİYE'DE SAF DIŞI BIRAKILDI

Ancak Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye zirvesinin düzenlendiği sırada dolar sert şekilde düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ve koalisyon güçlerini saf dışı bırakarak Soçi'de Suriye'nin geleceği konusunda çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

BASIN TOPLANTISINDA 3,93 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Üçlü zirvenin başladığı saatlerde uluslararası piyasalarda TL karşısında 3,96 seviyesinden işlem gören dolar, zirvenin ardından yapılan basın toplantısında üç ülkenin Suriye konusunda tam mutabakat sağladığını bildirmesiyle 3,93 seviyesine kadar geriledi.