Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı. Burada yaptığı konuşmada elektronik fatura ile yeni harcama sistemi kurulacağını belirten Bakan Ağbal, kamu harcamalarının şeffaflığını sağlayacaklarını vurguladı. Ağbal, program bazlı bütçe performansı projesini yapacaklarını, Türkiye’de bütçe sistematiği içerisinde uygulamaya konulabilecek programların belirlendiğini ifade etti. Bakan Ağbal, son iki yıldır Bakanlık olarak yatırımı, üretimi, ihracata dönük düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Özellikle ekonomide büyüme trendini yukarı çeken son derece önemli yapısal düzenlemeleri Bakanlıkça yaptık, hükümetimize arz ettik. AR-GE kapsamında yapmış olduğumuz düzenlemeler son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Katma Değer Vergisi’ne (KDV) ilişkin Ağbal, "Katma Değer Vergisi ile ilgili kanun çalışmasını inşallah yıl bitmeden önce Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedefliyoruz. KDV sisteminde son derece radikal değişiklikler yapan bu kanunun inanıyorum ki önümüzdeki dönemde reel ekonomiye ciddi anlamda katkı verecek unsur olduğunu söylemeliyiz" diye konuştu.

KDV maliyetlerini düşürecek çalışmalar yaptıklarını belirten Ağbal, “KDV iade sürecinde yeminli mali müşavirler tarafından KDV iade raporu düzenleniyor. Burada belirlenmiş bir tarife var. Katma Değer Vergisi iadesi alırken, yeminli mali müşavirlerle yapmış olduğumuz ödemeler iadeden yüksek. Meslek odaları ile görüşerek, KDV iadesi raporlarının düzenlemesine ilişkin olarak yeminli mali müşavirlere yapılacak ödemelerin daha da aşağı çekilmesi konusunda bir çalışmamız var" dedi.