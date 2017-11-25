Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yerli uçak motoru üretimine ilişkin “THY Teknik’i bu anlamda önemli bir oyuncu olarak görüyoruz ve bu konudaki gruplara destek verip Türkiye’de uçak motoru imal edilmesi noktasında öncü olmak isteriz” dedi. Aycı, 2015’te 850 milyon dolarlarda olan Turkish Cargo’da bu yıl 1,3 milyar dolara doğru gittiklerini belirterek “Gelecek yıl inşallah 1,5 milyar doları göreceğiz” ifadesini kullandı. Geçen yıl giderlerini yüzde 9 kıstıklarına dikkati çeken Aycı, gider ve maliyet kompozisyonlarının, eşdeğer havayollarıyla karşılaştırıldığında iyi bir yerde bulunduğunu anlattı. Aycı, 2017 yılında giderlerinde yüzde 6’lık iyileştirme yaptıklarının altını çizdi.



7 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın bu yılki hedefinin 69 milyon yolcu taşımak olduğunu aktaran Aycı, 3. havalimanı açıldığında ise yıllık kapasitenin 100 milyona çıkacağını duyurdu. Aycı, THY’nin istihdam planlamasını da şöyle açıkladı: Sınavla alıyoruz. Alımlarımızın çok büyük bir kısmı, yüzde 95’ten fazlası sınavladır. THY bugün dünyada uluslararası yolcu profili bakımından 6. sırada. 2018’e dair istihdam olarak planlamamız şu anda ana kademede yaklaşık 3 bin, iştiraklerle bakıldığında 3 bin 500. Benzeri bir şekilde gitmesi hâlinde bunun 7 bine çıkacağını öngörüyoruz.



ASYA PAZARI ÖNEMLİ

THY’nin Afrika açılımının kendileri için çok önemli bir yer tuttuğunu ifade eden İlker Aycı, Çin ve Hindistan pazarını da önemsediklerine vurgu yaptı. Büyüme alanları açısından Asya’nın çok kritik olduğuna dikkati çeken Aycı “Yeni havalimanı ile birlikte ufkumuz dünyanın 5 büyük kargo şirketinden biri olmak. Ben bu şirketi yöneten adam olarak daha değerli şirket olduğumuzu düşünüyorum. Kağıt üzerinde olduğundan daha değerli bir şirketiz. Biz tüm rasyolarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Şirketimizin bu yılki EBITDA marjının yüzde 25 olacağını söyleyebilirim” şeklinde konuştu.