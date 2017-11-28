Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de resmî açılışı yapılıp BTK Demiryolu Hattı'ndan hareket eden, ilk durağı Kars'ın ardından bin 258 kilometrelik mesafeyi 30 saatte tamamlayarak 4 Kasım'da Mersin Garı'na ulaşan tren, Azerbaycan'a dönmek üzere hazırlandı.

Tarımsal ürünler ve inşaat ürünlerinin yüklendiği trenin Tarsus ilçesine bağlı Yenice İstasyonu'ndan yola çıkışı nedeniyle tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt, Yenice Lojistik Santralinde yapılan uğurlama törenindeki konuşmasında, BTK Demiryolu Hattı'nın Türkiye, Çin ve Avrupa arasında önemli bir koridor yaşattığını söyledi.

İlk yük treninin 30 Ekim'de Azerbaycan'dan yola çıkıp 4 Kasım'da Mersin'e ulaştığını anımsatan Kurt, şöyle konuştu:

"Bugün yine ülkemizden Azerbaycan ve Türkmenistan'a ilk ihracat trenimizi gönderiyoruz. Bunun ülkemize ve coğrafyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bu tren, başlangıç olması nedeniyle çok önemli bir yere sahip. Bu treni Bakü'ye 75-80 saatte ulaştırmayı planlıyoruz. Bu çok önemli bir zaman dilimi."

"Dünya tarafından takip edilen bir hat"

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ile Mersin'den kalkıp Bakü ve ardından Akçabat'a varacak trenin, Türkiye açısından önemli yere sahip olduğunu belirtti.

BTK Demiryolu hattıyla ticaretin hızla gelişeceğine inandığını aktaran Su, "İlk olduğu için böyle bir organizasyonla treni uğurlamak istedik. Bu hizmetler, ülkemiz açısından çok büyük öneme ve değere sahip. Cumhurbaşkanımız ve emeği geçen herkesin teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez ise Türkiye'den yola çıkacak ilk treni yüklemenin kendilerine nasip olduğunu belirterek, "Bu hat dünya tarafından takip edilen bir hat. Olaya biraz stratejik yaklaşmamız lazım. Arkas Lojistik olarak bunu ilk yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

2 bin 100 kilometre yol katedecek

Toplam 16 vagonda, 32 konteyner içerisinde 650 ton soya küspesi ile seramik yapıştırıcısı taşıyacak olan tren, toplam 2 bin 100 kilometre yol katedecek.