Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin açıklama yapan OPEC Konferansı Başkanı ve Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid El-Falih, petrol üretiminin kısıtlanmasına ilişkin anlaşmanın 2018'in Aralık ayına kadar uzatıldığını bildirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 173. Olağan Toplantısı düzenlendi. Bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran 12 ülkenin üyesi olduğu konfederasyondan oluşan OPEC Toplantısı’nda petrol üretimi ve arzı konusunda önemli kararlar alındı.

’’Sürenin bir yıl daha uzatılmasını kararlaştırdık"

Suudi Arabistan Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı El-Falih, petrol üretiminin azaltılma anlaşmasına ilişkin, "2018'in Ocak ayından itibaren Aralık ayına kadar anlaşmanın bir yıl uzatılmasını kararlaştırdık. Geçen Kasım ayında alınan tarihi karar önemliydi. Bir yıllık zaman zarfında OPEC üyesi ve üye olmayan petrol üreticisi ülkelerle yakın bir iş birliği içerisinde petrol piyasalarında istikrar ve yatırımı arttırmak için çalıştık. 2017'nin sonu itibariyle Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığımız sona eriyor. 2018 için OPEC Konferans Başkanlığını Birleşik Arap Emirliği Enerji Bakanı Suhail Mohamed Al Mazrouei'ni yürütecektir. Petrol üretiminin Haziran ayından itibaren 50 milyon varil geriledi. Son 5 yıllık ortalama seviyeye ulaşılması için önemli bir ivme kat edildi. Yaklaşık 30'a yakın ülkenin bir araya gelerek, petrol üretici ve tüketicilerini göz önünde bulundurarak bir karar aldık’’ dedi.

’’OPEC kararlarına uyacağız’’

173. OPEC Olağan Toplantısı’nın ardından OPEC üyesi olmayan ülkelerin katılımıyla 3’üncü OPEC ve OPEC üyesi olmayan petrol üretici ülkeler toplantısı gerçekleşti. OPEC üyesi olmayan ülkeler adına konuşan Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak da, ’’OPEC'in Viyana Anlaşması’nın, İşbirliği Deklarasyonu'nun başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Petrol piyasası üzerinde güçlü ve olumlu bir etki yapmaya devam ettiğini görmekten memnuniyet duydum.Ön gördüğümüz ana hedefe henüz ulaşmış sayılmayız, bu nedenle küresel hedefe ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. OPEC'in bir yıl önce aldığı tarihi karar gibi 2018'in sonuna kadar petrol üretiminin kısıtlanmasına yönelik kararın uzatılması yerindedir. OPEC üyesi olmayan ülkeler olarak işbirliğini sürüdüreceğiz. Her iki tarafın işbirliğiyle son 5 yıllık üretim ortalamasına ulaşılacaktır’’dedi.