Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Lirası dün pozitif ayrıştı ve dolar karşısında en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi oldu.Dün döviz piyasasında güne 3,9591'den başlayan dolar/TL, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1'lik azalışla 3,9188'den tamamladı.Dolar/TL bugüne ise sınırlı düşüşle başlarken, şu dakikalarda 3,92'nin üzerinde işlem görüyor.Euro/TL de 4,6570'ten alıcı buluyor.Son 10 gündür dolar/TL'nin 3,90-3,98 bandındaki hareketlerinin yoğunlaştığını, bu seviyelerin destek ve direnç olarak izleneceğini vurgulayan uzmanlar, söz konusu bandın dışına çıkılması halinde kırılma yönüne doğru işlemlerin ivme kazanabileceğini dile getirdi.

KAPALIÇARŞI'DA DOLAR VE EURO NE KADAR?

Serbest piyasada dolar 3,9340 liradan, euro ise 4,6690 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,9320 liradan alınan dolar 3,9340 liradan, 4,6670 liradan alınan euro ise 4,6690 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,9250 liradan, euro ise 4,66 liradan satılmıştı.

06:57 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL Cuma günü 3,9105'e kadar geriledikten sonra haftayı 3,9135'ten tamamladı.

Kur, bu sabah ise 3,9317'ye kadar tepki verdi, son işlem yüzde 0,19 yükselişle 3,9266'da.

Euro/TL 4,6620

Sterlin/TL 5,2910

06:53 Hisse senedi piyasasında Flynn etkisi

ABD'de Flynn'ın ifadeleriyle hisse senedi piyasaları çalkalandı. Dow Jones Industrial 350 puana varan düşüş gördükten sonra 40,76 puan gerilemeyle 24 bin 231'den haftayı kapattı. S&P500 yüzde 1,4'e varan değer kaybı gördü, kapanışta kayıp yüzde 0,2 oldu. Nasdaq da yüzde 1,99 düşüş gördükten sonra yüzde 0,4 kayıpta kapandı.

Bu sabah ise vadelilerde dolardakine benzer tepki görülüyor. Dow Jones Industrial vadelileri 226 puan yükselişte, Nasdaq vadelileri 30 puan, S&P500 vadelileri ise 15 puan yukarıda.

06:50 Dolarda Flynn etkisi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, "Rusya soruşturması kapsamında suçlanan" ve "suçunu kabul eden" ilk isim olurken bu durum dolar ve hisse senedi piyasalarında sert hareketliliğe neden oldu.

Flynn'ın ifadeleri Trump'ın Rusya ile işbirliği yapmış olabileceği tezini bir kez daha gündeme getirdi ve bu belirsizlik sert fiyatlamaları izledi.

Dolar Endeksi, 93,24'ü gördüğü Cuma günü 92,60'a kadar geriledi ve haftayı 92,88'den tamamladı. Endeks, son işlemde ise 93,10'da yüzde 0,24 değer kazanıyor. 1,1935'i gören Euro/Dolar yüzde 0,24 düşüyor. Dolar, Dolar Endeksi'ni oluşturan para birimlerinin tamamı karşısında değer kazanıyor.