Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, 8-9 Aralık tarihlerinde Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde 105 ihracatçı firmayı ziyaret ederek, Bakanlığın ihracatçılara sağladığı destekleri ve gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı. Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk başkanlığındaki heyet, Muğla’da 10 ihracatçı firmayı ziyaret etti. Öztürk ve beraberindeki heyet, ayrıca Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda Demircioğlu Park Otel’de Muğla iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek destekler hakkında bilgi verdi.

"HEDEF YÜZDE 1.5’A ULAŞMAK"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin talimatıyla 33 ilde bin 215 firmayı ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlere yıl sonuna kadar devam edip bin 500 firmaya ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Öztürk, "Ekonomi Bakanlığı yatırım teşvikleri, ihracat destekleri veriyor. Bu desteklerle Türk ihracatçısının daha rekabetçi olması hedefleniyor. Türkiye şu anda dünya dış ticaretinden yüzde 0.91 pay alıyor, hedef yüzde 1.5’a ulaşmak. Buna ulaşmak için katma değerli ürün ihracatını arttıracak bir iklim oluşturmak için çalışıyoruz. Bu amaçla ihracat destekleri yanında 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapan ihracatçılarımızın seyahatlerinde bir rahatlama sağlamak amacıyla ihracatçılarımıza yeşil pasaport verilmeye başlandı" diye konuştu.

"YATIRIM TUTARI 168 MİLYON 921 BİN LİRA"

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye (TUYS) Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Begüm Tüzün ise, Muğlalı firma temsilcilerine Ekonomi Bakanlığının yatırım teşvikleri hakkında sunum yaptı. Muğla’nın teşvik sisteminde 1. bölge olmasına karşın Muğla’nın güçlü olduğu madencilik sektöründe yapılacak 1 milyon lira üzeri yatırımların 5. bölge teşviklerinden yararlanabildiğini belirten Tüzün, "Muğla’da yapılacak madencilik yatırımlarında makine parkını KDV ödemeden alma, ithal ettiğinizde gümrük vergisiz ve KDV’siz alma fırsatını elde ediyorsunuz. Gelir vergisinde yüzde 55 indirim hakkı kazanıyorsunuz. SGK prim desteğinde ise yatırım sonrasında 1. bölge yatırımlarında 2 yıl olan destek 7 yıla çıkıyor. Faiz indirimi desteği TL kredilerinde 5 puan, döviz kredilerinde 2 puan" dedi.

Ekonomi Bakanlığının 2017 yılı Kasım ayı itibariyle 6 bin 899 adet yatırım teşvik belgesi verdiğini ifade eden Tüzün, teşvik belgelerinin sabit yatırım tutarının 168 milyon 921 bin lira olduğunu, bu teşvikler sayesinde 201 bin kişinin istihdama kazandırılmasının öngörüldüğünü kaydetti.