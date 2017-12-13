Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi dünya genelinde zirveye çıkaran büyüme rakamları sektörlerin ekonomik performansına ilişkin ilgi çekici ipuçları da sundu.

Bu sektörlerin başında inşaat geliyor. Rakamlara göre inşaat sektöründeki yatırımlar büyüme ivmesini devam ettirdi. Yılın üçüncü çeyreğinde bu alandaki yatırımlar yüzde 12 artış kaydetti. Bunun karşısında ise gayrimenkul faaliyetlerinin üçüncü çeyrekteki büyümesi yüzde 1,5 oldu.

Böylelikle inşaat sektörü yatırımlarıyla gayrimenkul faaliyetleri arasındaki büyüme rakamlarında makas devam etti. Bir önceki çeyrekte gayri safi sermaye oluşumu başlığı altında yer alan inşaat yatırımlarında büyüme yüzde 22 seviyesinde olurken, gayrimenkul faaliyetlerindeki büyüme ise yüzde 1,4 olarak kaydedilmişti.

Türkiye'de büyümenin kaynaklarına bakıldığında yüzde 11,1'lik büyümenin 7,01 puanı hane halklarının tüketiminden, 0,35 puanı devletin nihai tüketim harcamalarından, 3,57 puanı aralarında inşaatın da olduğu gayri safi sabit sermaye oluşumundan 3,53 puanı ise mal ve hizmet ihracatından geldi. İthalat ise büyümeye 3,19 puan eksi katkı yaptı.