Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhaniye'nin Çoruk Mahallesi'ndeki seralarda ürettiği stevia fidelerini yurdun çeşitli yerlerine gönderen 67 yaşındaki Selahattin Güvenç, kendi tohumunu üretmeye başlamasının ardından iki ayrı holding ile yaklaşık 3 bin dekarlık alanda dikim yapmak için anlaşma sağladı.

Stevianın çiftçilerin kaderini değiştireceğini söyleyen Selahattin Güvenç, "Biz stevia üretimine 11 yıl önce yurt dışından tohum getirerek başladık. Tohuma çok büyük paralar veriyorduk. 4 yıldan beri tohumu da kendimiz üretmeye başladık. Yurt dışından gelen tohumun çimlenme oranı yüzde 25 idi. Bunun üzerine 2 senelik çalışmamızla yerli ve milli tohumumuzu kendimiz üretmeye başladık. Bizim tohumumuzun çimlenme oranı yüzde 85. Yurt dışından bunu nasıl yaptığımızı öğrenmek için incelemeye geldiler. Tabii bunun sırrını onlara vermedik. Şu anda iki holding 2 bin 500-3 bin dönümlük fide ekimi için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa ve Ortadoğu'nun üretim merkezi olacağız. Stevia ile binlerce çiftçimizin sosyoekonomik durumu değişecek" dedi.

Stevia üretim tesislerinde çalışıp evin geçimine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren kadınlardan Aysel Çetinkaya, "Ben 5 senedir burada çalışıyorum. Stevia sayesinde evimize ekmek götürüyorum. Ben diyabet hastasıyım. Çok faydasını gördüm" dedi.