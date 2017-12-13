Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 3 ay önce hazırlıklarını tamamladıkları çilek dikim işlerinin ardından geçtiğimiz 29 Ekim’de ilk hasadını yapan Atçalı çilek üreticisi, ürününü kilosu 10-12 TL’den satıyor. Çilek hasadını zor şartlarda yapan çilek üreticisi kış üretimi ile birlikte yılın on iki ayına yaydıkları çilek üretiminden oldukça memnun. Sezon dışında da para kazanmayı başaran üreticisi yaz aylarına oranla 3-4 kat daha fazlaya sattığı çilekten artık daha çok para kazanıyor. Yaklaşık 100 dönüm çilek serası olan ama sadece 10 dönümünde ‘plak’ denilen çilekten yetiştiren üretici ve çalışanlar dışarıda soğuk havaya rağmen sera içerisinde çalışırken terliyor.

KIŞ ÇİLEĞİ YÜZLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Sultanhisar’a bağlı Atça Mahallesi’ndeki çilek serası sahibi Mustafa Ergen, 10 yıldır çilek üretimi ile uğraştıklarını ifade ederek, “Babamla birlikte yaklaşık 100 dönüm arazinin 10 dönümünü kış çileğine, 90 dönümünü ise yaz çileğine ayırdık. 3 yıldır da kış çileği üretiyoruz. Aile çiftçiliği yapıyoruz. Çilek daha çok nisan, mayıs, haziran aylarında hasada gelir ve toplanırdı. Biz bunu 12 aya yaymak istedik. Ve plak denen bu çeşidi ürettik. Bu sayede meyvemiz biraz daha kaliteli, dolgun ve renkli oldu. Kış çileğini haftada bir topladığımız için tonaj az oluyor. Ama yaz çileğine oranla daha iyi kazandırıyor. Biz ilk hasada 29 Ekim’de başladık. O tarihten itibaren haftada bir kez topluyoruz. Pazarımız iyi. Fiyatlarımız güzel. Çileklerimiz de iyi. İzmir’den, İstanbul’dan, Antalya’dan ve çevre illerden pazarcılar gelip bizden çilek alıyor. Bu şekilde tüketiciye ulaştırıyoruz. Çileği normal şartlarda yaz aylarında 3-4 günde bir toplamak gerekir. Güneş ışınları çileğe erken vurduğundan kızarma yapar. Ancak kış çileği güneşi geç aldığı için bir haftada bir toplanabiliyor. Bu nedenle de tadını iyice kendi içine alıyor ve daha tatlı oluyor” dedi.

“EGE’DEN AKDENİZ BÖLGESİNE ÇİLEK YOLLUYORUZ”

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, kış çileği sayesinde yerel ekonomiye canlılık geldiğini ifade ederek, “Sultanhisar ilçemiz Aydın’ın polikültür tarım yapan tek ilçesi. Dolayısıyla yıllardan beri burada aşağı yukarı 25 yıl önce başlayan demonstrasyon çalışması başlatılan çilek bitkisi bolca üretildi. Daha önceden temmuz, ağustos aylarında diktiğimiz ve mart sonu nisan başında hasadına başladığımız cinslerin yanı sıra çiftçimizin kendisini geliştirmesiyle kış çileği üretimini de başardı. Neredeyse yılın on iki ayına yayılan çilek üretimi sayesinde ekonomiye de canlılık geldi. Ağustosta dikilip kasım veya aralık aylarında hasadına başlanan çilek sayesinde bölgemiz ve ülkemiz katma değer kazandı. Kış çileği ayrıca çiftçimizin gelirlerini artırmak adına müthiş bir buluş oldu. İnşallah jeotermal kaynaklardan yararlanmak veya kömür kullanmak suretiyle seralarımızı ısıtarak bunu yılın 12 ayına yaymaya çalışacağız. Bu ürünümüzü şu anda Ege’den Akdeniz’e gönderiyoruz. Eskiden Akdeniz’den Ege’ye ve tüm Türkiye’ye dağılan bu ürün şimdi tam tersine Ege’den Akdeniz’e gidiyor. Şu anda bu malımız bizim Antalya’ya gidiyor. Fiyat konusunda da 10-12 TL bandında seyrediyor. Sultanhisar’da şu anda 20 bin dekar arazide bu çilek üretimi yapılıyor. Bundan sonra Ukrayna başta olmak üzere Rusya ve Avrupa ülkelerine ve Arap ülkelerine inşallah Ortadoğu’ya da çilek göndermeye devam edeceğiz” diye konuştu.