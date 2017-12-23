Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Personel Başkanlığı önünde toplanan yaklaşık 100 aşçı, kendilerinin ‘vasıfsız’ olarak değerlendirilmelerine tepki gösterdi. Kamu Aşçıları Derneği Başkanı Serkan Çetinöz, “Aşçılığı, tencereye sadece yağı soğanı koyup, karıştırmak zanneden bürok-ratlarımıza, mesleğimizin önemini anlatamadık. Oysa TBMM görmezden gelmedi. 9 Aralık 2016’da resmi gazetede yayınlanan kanuna göre, aşçılık teknik bir bölüm olarak mevzuatta yerini aldı. Devlet Personel Dairesi Başkanlığı hâlâ tanımadı” dedi. Derneğin Başkan Yardımcısı Kenan Kara da, “Mesleki unvanımız, normalde teknisyen ve tekniker olmalı. Fakat hepimiz ‘yardımcı hizmet’ olarak görünüyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Çünkü biz, asıl işi yapıyoruz” diyerek, yetkililerden yardım istedi.