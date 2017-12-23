Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu amaçla düzenlenen toplantıda konuşan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince “Bu iş birliği sayesinde sporcularımız, ülkemizi uluslararası platformlarda göğsümüzü kabartacak başarılarla taçlandırıyor. Türkiye’nin uluslararası rekabette öne çıkabilmesi, kendisini farklı bir yerde konumlandırabilmesi için iyi ve doğru eğitilmiş insan kaynağına ihtiyacı bulunuyor” dedi. Genel Müdür Adnan Bali de şunları söyledi: Büyüme, büyük ölçüde fiziksel bir ölçüt. Bir de vasıf... Büyümeyi gelişmeye, kalkınmaya çeviren bir şey. Ben büyümenin sürdürebilirliğini, kalitesine ve vasfına bağlamak gerektiğini düşünüyorum. O da eğitim, teknoloji, hukuk, uzayan ömür, kaliteli hayat demek...