Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Külahçıoğlu “Türkiye’nin AB ülkelerine yapmasına izin verilen ihracat, şu anda 20 bin ton. Bu kota birkaç ay içerisinde doluyor, hiç yeterli değil. Bunun tamamen kaldırılması veya yüksek rakama çıkartılmasını bekliyoruz. Dünya makarna ihracatında 2. sırada gözüküyoruz ancak İtalya’nın AB’ye yaptığı ihracatı çıkardığımızda, dünya pazarlarına yapılan ihracatta Türkiye en büyük ihracatçı ülke. İtalya’nın AB dışında 608 bin ton ihracatı var. Türkiye bu yıl sonunda 1 milyon tona ulaşacak. Açık ara öndeyiz” dedi.