Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaçak elektrikle sanal para üreten Bitcoin üreticilerine şok baskınlar yapıldı. “Ahırda koyun değil Bitcoin” haberimiz üzerine harekete geçen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından Diyarbakır’da yapılan baskınlarda neredeyse bir fabrika kadar elektrik kullanan hanelere işlem gerçekleştirdi. Vatandaşlardan çok sayıda ihbar aldıklarını belirten DEDAŞ Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu, “İhbarları göz ardı etmiyoruz. Nasıl bir fabrikamız bizim için bir üretim kaynağı ise bu Bitcoin de o kadar enerji çeken sistemler kullanıyor. Onun için büyük trafoların direk bağlı olduğu sistemlerimizi özellikle kontrol altına alıyoruz. Bu gibi ihbarlar yoğun gelmeye başladı son zamanlarda onunla da ilgili diğer mücadelelerimizi nasıl yapıyorsak onlara da aynı vaziyette müdahale ediyoruz. Bitcoin ile ilgili ihbar olarak gelenlere de biz aynı muameleyi yapıyoruz fakat şöyle bir şey var, bizim içeriye girip insanlar ne üretiyorlar bakabilme yetkimiz ve imkânımız yok içeride ne yapılıyor bilemiyoruz. Ama bu kadar büyük elektrik çekişi olan yerler neyse, biz nasıl diğerlerine davranıyorsak bu gibi gelen ihbarlara da aynı muameleyi gösteriyoruz. Kırsalda da bu gibi ani çekiş artışları oluyor hiç ummadığımız yerlerde, onlara da aynı şekilde müdahale ediyoruz” dedi.

Sahada teknik imkânlarını kullanarak kaçak elektriğin nerelerde oluştuğunu görebilmek adına 300 binin üzerinde aboneye uzaktan okuma sistemi yerleştirdiklerini ifade eden Miroğlu, “Bu sayede geçen yıldan bu yana kaçak elektrik kullanımında ciddi bir düşüşler kaydediyoruz. Asıl amacımız kaçağı önlemek ve bunu önleme esnasında kaliteli enerjiyi müşterilerimize sunmak. 300 kişilik bir ekibimiz var ve her bir ekipte aracı sayısı 2-3 ekibimiz var, nerede ani yük artışı, kaçak şüphesi varsa onları noktasal olarak görüyoruz ve anlık olarak müdahale edebilecek durumdayız şu anda” diye konuştu.