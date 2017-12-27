Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu seviye ise soün 7 haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. ABD Doları önceki haftadan bu yana sürdürdüğü düşüş seyrini devam ettirdi ve dün 3,7970 TL ile 7 haftanın en düşük seviyesini gördü. Avro ile 4,52-4,53 bandında hareket etti. Uzmanlar, Avrupa genelinde Noel tatilinin sürmesi ve ABD’de ise piyasaların bugün işleme açılacak olmasına rağmen yatırımcıların yıl sonuna kadar devam edecek tatil programları nedeniyle kurların dar bant içinde sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti. Teknik açıdan dolar/TL’de 3,80’in altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,75’in gündeme gelebileceğini belirten analistler, 3,85’in ise direnç konumunda takip edileceğini bildirdi. Beklenen yıl sonu rallisini yapmayan Borsa’da da ise sınırlı bir yükseliş devam ederken, altın da yatay seyrini korudu.