Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Aralık 2013’te 83 lira seviyelerinde olan gram altın, geçen yılı 158 liradan tamamladı. Böylece gram altın son 4 yılda yatırımcısına yaklaşık yüzde 90 getiri sağladı. Altının ons fiyatı ise ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan füze krizi, Başkan Trump’a yönelik siyasi belirsizlikler ve Orta Doğu’da artan siyasi gerilimin etkisiyle, 2017’de dalgalı bir seyir izledi ve 1.310 dolar civarında yılı tamamladı. AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altının bu yıl da en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olmaya devam edeceğini, 181 liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Memiş, altının ons fiyatının kademeli olarak yükseliş trendine girebileceğini, 2018’de 1.500 doları görebileceğini bildirdi. Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da şunları söyledi: Enflasyonun 2018 genelinde düşse bile, çift hanede kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Enflasyon ve reel faiz düzleminde düşünmemiz gerekir. Dolar kurunda 4 liranın üzerinde kalıcılık oluşursa, 2018’in ikinci yarısından itibaren gram altın da 170 liranın üzerini görebilir. Yıl sonuna doğru da 175-180 lira bandına oturabilir.