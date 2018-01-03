Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi gün içinde 118 bin 395 ile rekor kırdığı günü yüzde 1,25’lik düşüşle tamamladı. Endeks 1,472 puanlık azalışla 116 bin 52 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi de yüzde 1,62 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
03.01.2018 - 19:49 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa gün içinde 118 bin 395 ile rekor kırdığı günü yüzde 1,25’lik düşüşle tamamlandı.
Etiketler : borsa,borsa istanbul,bist,
533235 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/533235.aspx
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