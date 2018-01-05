Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu performansla 1,74 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektör, bugüne kadarki en yüksek dış satım rakamını yakaladı. Sektörün son 5 yıldaki ihracatı ise 8 milyar doları aştı. Sektörün yaptığı ihracatta geçen yıl ilk sırayı ABD aldı. ABD’ye ihracat geçen yıl, 2016’ya göre yüzde 18 artarak 692 milyon 312 bin doları buldu. ABD’yi, 208 milyon 641 bin dolarla Almanya, 106 milyon 871 bin dolarla Hindistan izledi. Sektörün ihracatta 2016’da en dikkati çekici artışlardan birini gerçekleştiği Hindistan’a geçen yıl yapılan ihracat da yüzde 125 arttı. Hindistan, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sıraya yükseldi. Bu ülkeleri sırasıyla Fransa, Polonya, İngiltere, Suudi Arabistan, İtalya, Malezya, Azerbaycan, Türkmenistan, Katar izledi.