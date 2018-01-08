Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinin 12 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, 2016 yılını 23,9 milyar dolar toplam ihracatla kapatmıştı. Sektör 2017’yi de, yüzde 19 artış ve 28,5 milyar dolar ihracatla tamamladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, aralık ayı ihracatı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artışla, 2 milyar 491 milyon dolar oldu. Aralıkta binek otomobil ihracatında düşüş olurken, yan sanayi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında artış yaşandı. Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya, aralık ayında yüzde 1 artışla 338 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İkinci sıradaki İtalya’ya ihracat 277 milyon dolar, üçüncü Fransa’ya 250 milyon dolar oldu. ABD’ye ihracatın yüzde 70 artması dikkat çekti.