Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılmasının hem ekonomiye hem geleceğe hem de doğaya birçok olumsuz etkisi bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin enerji yoğunluğunun son 10 yılda yüzde 7 civarında arttığını ifade eden Arslan, Amerika, Avrupa ve sanayinin geliştiği diğer bölgelerde ise bu rakamın yüzde 16 düşüş gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu sebeple, Türkiye’nin enerji yoğunluğunun 2023’e kadar yüzde 20 seviyelerinde azaltılması için çalışmalar devam ediyor. Bunu alınacak küçük ama etkili tedbirlerle başarabiliriz. Mesela doğalgazda önemli tasarruf sağlayabiliriz. Avrupa ülkelerinde konfor sıcaklığı 19-21 derecelerde, Türkiye'de ise 23-24 derecede. Evlerde konfor sıcaklığının bir derece azaltılması yüzde 6-7 tasarruf sağlayarak, doğalgaz faturasını yılda 75 lira azaltır. Türkiye genelinde ise bu rakam yıllık bir milyar liranın cebimizde kalmasını sağlar" dedi. İSTANBUL