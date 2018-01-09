Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Yatırımda 2018’i sıçrama yılı ilan eden hükûmet, yeni bir dönem başlatılıyor. Sanayiye teşvik dönemi, uygulamalarla seferberliğe dönüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılını değişim, 2018’i icraat, 2019 yılını ise seçim yılı ilan etmişti. Hükûmetin bu hedefler doğrultusunda yaptığı hazırlıkların ilk adımı yılbaşından önce atıldı. Bir türlü hayata geçirilemeyen Cazibe Merkezleri Programı son çıkarılan KHK ile Ekonomi Bakanlığına bağlandı. Ekonomi Bakanlığı da programa ilişkin düzenlemeleri hızla hazırlayıp Başbakanlığa sundu. Doğu ve Güneydoğu’da 23 ili kapsayan programın bu hafta yayınlanması bekleniyor. Kararın yayınlanması ile birlikte 23 ile 6’ıncı bölge teşviklerinin yanı sıra, 2009’da uygulamadan kaldırılan enerji destekleri, kredi maliyetlerinin devlet tarafından karşılanması, vergi, SGK, asgari ücret desteği gibi teşvikler artarak sürdürülecek. Cazibe Merkezleri Programı için bakanlardan oluşacak Değerlendirme Komitesi kurulacak. Komite, teşvik başvurularını karara bağlayacak.

Çalışmaya son şekli verilirken, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ koordinasyonunda, yatırımcıların karşılaştıkları bürokratik engeller tek tek tespit edildi ve atılacak adımlar belirlendi. Başka ülkelerdeki yatırımlahrın, iş ortamının iyileştirilmesi konusundaki kriterler incelenerek uygulama metotları yeniden belirlendi.

10 dev yatırıma 80 milyar lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat yakından takip ettiği ‘süper teşvikli’ projelerin de yakında kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Teşvikte cari açığı azaltacak sektörler ön plana alındı. Yaklaşık 80 milyar lira büyüklüğündeki 10 ayrı yatırım projesine verilecek süper teşvikler tek tek belirlendi. Kısa süre içinde açıklanıp bu yıl da yatırım başlayacak.