Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Dünyanın en büyük bor kaynaklarına sahip olan Türkiye’de, dünyanın en değerli madenlerinden biri olan bor madeninin işlenmesi için BOR Organize Sanayi İhtisas Bölgesi (BOROSİB) kurulması hedefleniyor. Bor konusunda daha önce açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, boru daha rafineri bir ürün noktasına taşıyarak deterjan, bor gübre gibi ürünlerin lansmanını ocak ayında yapacağız. 2018’in ilk ayında çok değerli bir stratejiyi sizlerle paylaşacağız.” demişti.