Osman Çobanoğlu ANKARA
Dünyanın en büyük bor kaynaklarına sahip olan Türkiye’de, dünyanın en değerli madenlerinden biri olan bor madeninin işlenmesi için BOR Organize Sanayi İhtisas Bölgesi (BOROSİB) kurulması hedefleniyor. Bor konusunda daha önce açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, boru daha rafineri bir ürün noktasına taşıyarak deterjan, bor gübre gibi ürünlerin lansmanını ocak ayında yapacağız. 2018’in ilk ayında çok değerli bir stratejiyi sizlerle paylaşacağız.” demişti.
Bor işleyip pahalıya satacağız
09.01.2018 - 04:27 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 04:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide yerli kaynakları kullanmak için attığı adımlara bir yenisini ekliyor.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : bor,bor işleme,
534695 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/534695.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER