Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rakam, ekim ayına göre de yüzdte 0,3 artış gösterdi. Öte yandan takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretim endeksinde ise kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artış kaydedildi. Ekonomistler, sanayi üretiminin yüzde 5,9 artacağını tahmin etmişti. Rakam aynı zamanda son 10 yılın en yüksek kasım ayın artışını da ortaya çıkardı. Söz konusu oranın, reel sektörde yılın son çeyreğinde de güçlü canlanmanın devam ettiğini gösterdiği, bu rakamın 4’üncü çeyrek ve yıl büyümesine de olumlu katkı yapacağı ifade etti. Bakan Lütfi Elvan, alt kalemlere bakıldığında da sermaye malı üretiminde yüzde 10,9 ve ara malı üretiminde de yüzde 7,8 artışın dikkat çekici olduğunu ifade etti.



ÜRETİM ARTIŞININ HABERCİSİ

Elvan, göstergelerin gelecek dönemde yeni yatırımların en önemli habercisi olduğunu, bunun da üretimin, ihracatın ve istihdamın artmasında temel rolü oynayacağını belirtti. Sanayi üretiminde yılın son çeyreğinde de büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret ettiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti: 2017 yıllık büyüme hızının yüzde 7 veya üzerinde gerçekleşmesini ve 2018 yılına da büyümenin güçlü bir giriş yapmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisi güçlü ve kararlı şekilde yoluna devam ediyor.